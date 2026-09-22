Miguel Moreno Ceballos escapó del penal de Saavedra, y por el momento no ha trascendido el detalle sobre la modalidad de la fuga.

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Una intensa búsqueda se desplegó este lunes por la noche para recapturar al evadido de la Unidad Penitenciaria Nº 19, pero no fue recapturado.

Mientras tanto, otro recluso del mismo penal intentó también escapar; sin embargo no logró salir del complejo.

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