Full clima de otoño: Cómo seguirá el tiempo en Provincia de Buenos Aires esta semana
El clima comenzará a mostrar una mejora desde este lunes 4 de mayo. A partir del miércoles 6, comienza a desmejorar. Pronóstico extendido.
El aire frío se instaló en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la provincia lo que marcará el clima de los próximos días.
Pero el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con nubosidad variable, temperaturas frescas y el regreso de las lluvias hacia mitad de semana.
Así estará en Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, San Nicolás y La Plata:
Por su parte el AMBA afrontará una semana marcada por el aire frío, algunos repuntes temporarios de temperatura y el retorno de las lluvias en distintos momentos.
Hacia el miércoles a la tarde/noche se prevén tormentas. Las mínimas rondarán los 10° a 15°, hasta el viernes cuando los termómetros marquen alrededor de 8°. En tanto que las máximas se ubicarán por encima de los 20°, hasta el viernes que descienda a los 15°/16°.
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