La fiscal de La Plata Betina Lacki ordenó detener a Albertina Mangini, una funcionaria de Axel Kicillof acusada de captar personas vulnerables con el fin de utilizar sus datos biométricos sin su consentimiento y abrir cuentas en billeteras virtuales para lavar dinero que provendría del juego clandestino en la Provincia.

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Junto a ella fueron arrestados también Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes, luego de allanamientos que también alcanzaron domicilios en La Plata y Córdoba.

La organización descubierta utilizaba como “mulas” financieras virtuales a personas en situación de vulnerabilidad, lo cual tiene un punto de contacto con otra causa que viene siguiendo de cerca la Justicia federal: el expediente sobre Sur Finanzas, vinculada a la AFA.

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Durante los procedimientos, además, fueron secuestrados millones de pesos en efectivo y un automóvil BMW.

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