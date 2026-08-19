Funcionaria de la Provincia detenida por robar identidad a personas vulnerables para mover dinero del juego clandestino
Se trata de Albertina Mangini, quien trabajaba en el Patronato de Liberados bonaerense; está acusada de integrar una red que habría abierto cuentas en billeteras virtuales utilizando identidades y datos biométricos de terceros. La investigación detectó un circuito de lavado de unos $27.000 millones.
La fiscal de La Plata Betina Lacki ordenó detener a Albertina Mangini, una funcionaria de Axel Kicillof acusada de captar personas vulnerables con el fin de utilizar sus datos biométricos sin su consentimiento y abrir cuentas en billeteras virtuales para lavar dinero que provendría del juego clandestino en la Provincia.
Junto a ella fueron arrestados también Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes, luego de allanamientos que también alcanzaron domicilios en La Plata y Córdoba.
La organización descubierta utilizaba como “mulas” financieras virtuales a personas en situación de vulnerabilidad, lo cual tiene un punto de contacto con otra causa que viene siguiendo de cerca la Justicia federal: el expediente sobre Sur Finanzas, vinculada a la AFA.
Durante los procedimientos, además, fueron secuestrados millones de pesos en efectivo y un automóvil BMW.
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