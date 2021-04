Miles de pasajeros se vieron afectados esta mañana por los innumerables inconvenientes que se registran en el servicio del Tren Sarmiento. Los usuarios denunciaron que en plena segunda ola de Covid hay más de una hora de demora, los andenes están repletos de gente y en las formaciones, que circulan colmadas como consecuencia de los retrasos, no se respeta el distanciamiento preventivo para evitar contagios.

A través de las redes sociales, los usuarios reportaron distintas irregulidades en esta jornada de 2 de abril que se presenta complicada por el feriado del Viernes Santo y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. Natalia, una de la pasajeras afectadas, advirtió que en el servicio hay más de una hora de demora y publicó varias fotos donde se observan los andenes repletos de gente aguardando la llegada del tren.

Carolina Báez, otra de las usuarias perjudicadas, señaló: "Los pacientes internados no saben si es feriado. Necesitan enfermeras que los cuiden, una cosa es feriado otra cosa es tardar. Tardé dos horas y media desde Paso del Rey hasta Once". La mujer denunció que la aplicación de Trenes Argentinos "no funciona" y advirtió que "en Once a los trabajadores les niegan los certificados de demora para presentar a sus empleadores".

De acuerdo a lo que pudo averiguar LaNoticia1.com, las demoras en el servicio del Tren Sarmiento, la línea que une la estación de Moreno en la provincia de Buenos Aires con la terminal de Once en Capital Federal, se debe a raíz de distintos trabajos de mantenimiento que se están llevando a cabo en el ramal. En consecuencia, el servicio se encuentra condicionado, principalmente por las tareas que se realizan a la altura de Ituzaingó.