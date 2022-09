Luego del ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y de que el presidente Alberto Fernández decrete que el viernes es feriado nacional, los tres partidos de este 2 de septiembre fueron suspendidos.

La Liga Profesional informó la reprogramación completa. El partido Lanús vs. Tigre va a las 12 (se adelantó una hora) y Rosario Central vs. Talleres se jugará a las 13 de este sábado. Mientras que Patronato vs. Unión van el domingo desde las 15.30.

El resto seguirá igual a las 15.30 juegan Aldosivi vs. Sarmiento y Vélez vs. Newell's, mientras que a las 18 va Racing vs. Argentinos y el sábado lo cierran, desde las 20.30, Gimnasia vs. Independiente.

El domingo será así: Patronato y Unión jugarán a la misma hora que Platense vs. Estudiantes. Colón vs. Boca, a las 18, y River vs. Barracas Central, a las 20.30, cierran el día.

Cabe remarcar que la jornada de primera división del Fútbol femenino también fue suspendida. Iban a jugar UAI Urquiza vs. Huracán y San Lorenzo vs. Estudiantes (BA), y aún no se informó cuándo serán reprogramados.