Un partido del fútbol femenino de Bolívar terminó envuelto en una fuerte controversia después de que una futbolista se descompensara en plena cancha y el árbitro decidiera suspender el encuentro. El episodio enfrentó las versiones de las jugadoras, la familia de la deportista y la agrupación de árbitros, que dieron explicaciones diferentes sobre lo ocurrido.

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El encuentro entre Independiente y Balonpié correspondía a la sexta fecha del Torneo Clausura Femenino de la Liga Deportiva de Bolívar. Se disputaba en el predio de Alem y tenía a Independiente arriba en el marcador por 2 a 1 cuando, a los 30 minutos, se produjo el incidente que terminó con la intervención de familiares y la posterior suspensión.

Hasta ese momento, Rocío Real y Eugenia Bustamante habían convertido para las 'Indias', mientras que Tamara Salinas había marcado el descuento para Balonpié.

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El reclamo por el calor y la descompensación de una jugadora

Según explicó Mariana Luján, futbolista de Independiente, el problema había comenzado antes del inicio del encuentro. Ambos equipos habían solicitado al árbitro Braian Aguilar que habilitara pausas para hidratarse debido a las altas temperaturas, pero la respuesta no habría sido la esperada.

En declaraciones al medio local Presente Noticias, Luján contó que el juez respondió que eran jugadoras de Primera División y recordó un intercambio que, según su relato, incluyó una frase irónica sobre cómo afrontarían el calor en diciembre.

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La futbolista aseguró que los pedidos de hidratación se reiteraron durante el partido sin obtener una respuesta favorable. Poco después, Ingrid Suárez se desmayó dentro del campo de juego, lo que generó preocupación entre sus compañeras.

Ante la situación, la madre y el padrastro de la deportista ingresaron al terreno para asistirla. Posteriormente, se acercaron al árbitro para reclamarle por la falta de pausas de hidratación.

Luján sostuvo que el ingreso de los familiares fue consecuencia de la emergencia y rechazó que hayan existido amenazas contra el juez. "Quiero aclarar que no hubo amenaza hacia él como dice", afirmó.

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La familia negó agresiones y cuestionó al árbitro

La madre de Ingrid, Silvia Senrra, difundió un comunicado en el que describió lo sucedido desde su perspectiva. Confirmó que su hija sufrió un desmayo y explicó que ingresó junto a Leonel Pérez, padrastro de la joven, al considerar que la asistencia no había llegado con la rapidez necesaria.

"Debido a la reacción tardía del árbitro por asistir a la jugadora, Silvia Senrra y su padrastro, Leonel Pérez, ingresaron al campo de juego en un momento de desesperación y angustia, tratando de asistirla para su reanimación", señalaron.

En el mismo documento, la familia rechazó las acusaciones sobre supuestas amenazas o agresiones contra Aguilar y cuestionó que el episodio terminara con la interrupción del encuentro.

También reclamó que las autoridades de la Liga revisen lo sucedido y evalúen la actuación arbitral. Para la familia, la atención médica ante una emergencia y la posibilidad de hidratarse deben ser prioridades durante cualquier competencia deportiva.

Qué dijeron desde la agrupación arbitral

La explicación de los jueces fue diferente. Desde la Agrupación de Árbitros Bolívar respaldaron la decisión de suspender el encuentro y señalaron que se produjeron situaciones de violencia verbal contra el árbitro principal.

"Ingresó una persona al terreno de juego y se suspendió debido a los insultos y amenazas hacia el árbitro principal del partido", comunicaron.

El propio Braian Aguilar confirmó que ya había elevado el informe del encuentro a la Liga Deportiva de Bolívar, aunque evitó profundizar sobre el episodio. "Ya pasé el informe a la Liga. Nada más que decir", expresó.

La Liga deberá resolver qué pasó

Con las partes sosteniendo relatos diferentes, la resolución del caso quedó en manos de la conducción de la Liga Deportiva de Bolívar. Su presidente, Alberto Tomassini, anticipó que el tema sería abordado durante la reunión prevista para este martes por la noche.

"Esta noche tenemos reunión de Liga y vemos qué ha pasado y qué va a pasar. Todavía en sí, no hay nada", manifestó. Además, indicó que hasta ese momento no habían recibido información sobre el partido suspendido.

La presentación del árbitro y los descargos de los involucrados serán claves para determinar cómo continuará el encuentro y si corresponde adoptar alguna medida. Mientras tanto, el episodio dejó planteados dos temas centrales: la respuesta ante una emergencia médica en el campo de juego y las condiciones de seguridad y respeto durante una competencia deportiva.