El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrió junto al intendente de Hurlingham, Damián Selci, los trabajos que se realizan en la Ruta Provincial N° 4 y el avance de obra en el nuevo Campo de Deportes de Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR).

Al respecto, Katopodis expresó: “La puesta en valor de la Ruta Provincial 4 en Hurlingham, y en toda la región, nos va a permitir que el desarrollo económico, industrial y comercial de la zona se beneficie con una avenida urbana más transitable y segura”, y continuó: “Esta es una obra de renovación integral que se extiende a lo largo de 27,8 km y atraviesa 6 municipios, por donde circulan miles de familias, colectivos y camiones todos los días".

En ese sentido, sobre la Ruta 4, la Dirección de Vialidad avanza con la repavimentación de 4,1 km entre el Acceso Oeste Ruta Nacional 7 (Acceso Oeste) hasta Arroyo Morón, que comprende las calles Vergara desde el acceso oeste hasta Pedro Diáz; y desde Camargo y Concepción Arenal hasta el arroyo Morón.

Estas obras forman parte de la renovación integral a lo largo de 27,8 km de esta avenida interurbana que alcanza a 6 municipios de la provincia de Buenos Aires y permitirá optimizar la conectividad entre distintos municipios del conurbano bonaerense y mejorar la seguridad vial de los vehículos que la transitan diariamente.

Luego, junto al rector de la Universidad de Hurlingham, Jaime Perczyk, supervisaron la construcción del nuevo Campo de Deportes de la UNAHUR, que será destinado a la realización de prácticas en la carrera de Educación Física y otras actividades extracurriculares.

Los trabajos implican la construcción de un edificio principal con oficinas administrativas y de atención al público, una zona de buffet y baños. También, una piscina semiolímpica descubierta, una cancha de fútbol 11 en el centro del predio y un playón deportivo, con sanitarios, vestuarios y el equipamiento necesario para la práctica de deportes como fútbol, básquet, vóley, tenis y handball.

La obra, que es parte del Programa de Infraestructura Universitaria, beneficiará a más de 38.000 vecinos y vecinas, tiene como objetivo contribuir significativamente al desarrollo del deporte y la cultura en la comunidad de Hurlingham y, específicamente, brindar un espacio para el desarrollo de las actividades de la universidad.

El Programa de Infraestructura Universitaria contempla la reactivación de 21 obras, que fueron paralizadas por el gobierno nacional, en 20 universidades nacionales ubicadas en territorio bonaerense, tanto de la región metropolitana como del interior.

Su objetivo es fortalecer la infraestructura del nivel superior de educación con obras nuevas y de ampliación y refacción, como la construcción y renovación de aulas, laboratorios, talleres y auditorios, entre otras. De este modo, se busca mejorar las condiciones edilicias, extender la cobertura e incrementar las oportunidades de acceso a la educación universitaria para más de 50.000 estudiantes.