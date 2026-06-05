Impulsada por la Fundación Pro Humanae Vitae, la Gala de Liderazgo se concretará el próximo miércoles 8 de julio en el marco de los 210 años de la independencia Argentina. El espacio representa una oportunidad para fortalecer los lazos entre los distintos sectores que conforman la comunidad, se informó oficialmente.

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El encuentro, que tendrá lugar en el Salón Vonharv, reunirá a intendentes, ministros, concejales, diputados, senadores, empresarios, representantes de colegios profesionales, líderes académicos y los principales CEO de la Provincia.



"Este encuentro representa la principal conversación social de la Provincia de Buenos Aires entre el liderazgo político, social y económico bonaerense", manifestó el titular de la Fundación Pro Humanae Vitae, Rafael Velázquez, quien hizo hincapié en “la relevancia de la participación activa de cada actor para la construcción de un futuro más solidario y equitativo”.



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