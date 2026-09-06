La senadora bonaerense de Fuerza Patria (FP), Malena Galmarini, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia climática en toda la provincia de Buenos Aires ante la posible llegada de un fenómeno de “Súper Niño”.

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La iniciativa busca establecer un marco jurídico que permita a la administración de Axel Kicillof adoptar medidas de prevención, atención, mitigación, asistencia y recuperación frente a eventuales consecuencias climáticas.

Según sostuvo Galmarini, los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten sobre un escenario que podría ser complejo para el territorio bonaerense. La legisladora señaló que las probabilidades de que el fenómeno alcance una magnitud “muy fuerte” aumentan considerablemente.

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“Esta inminente anomalía climática extrema requiere contar con herramientas jurídicas que permitan al Estado provincial actuar con rapidez, coordinando recursos y priorizando la protección de la vida, la salud, los bienes y los servicios esenciales”, argumentó la senadora.

Emergencia por 180 días

El proyecto plantea que la declaración tenga una duración de 180 días corridos, contados desde la fecha de inicio establecida en el decreto de activación. El período podría extenderse por otros 180 días mediante una nueva disposición del Poder Ejecutivo.

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Durante la vigencia de la emergencia, el Gobierno bonaerense quedaría habilitado para ejecutar obras y acciones urgentes y contratar bienes y servicios destinados a prevenir y atender las consecuencias del fenómeno climático.

La propuesta también contempla mecanismos de asistencia económica para quienes resulten afectados.

En ese sentido, el Ejecutivo podría otorgar subsidios y asistencia a personas y familias damnificadas, municipios, comercios, pequeñas y medianas empresas, productores agropecuarios e instituciones públicas o privadas que puedan acreditar daños derivados del evento.

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Además, los municipios afectados podrían recibir aportes no reintegrables, anticipos financieros, maquinaria, combustible, materiales y asistencia técnica, entre otros recursos.

Un fondo especial y una mesa interministerial

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación del Fondo Provincial de Emergencia Climática, que se financiaría con partidas presupuestarias, reasignaciones, aportes y transferencias nacionales, financiamiento de organismos nacionales e internacionales, donaciones y otros recursos disponibles.

El proyecto también propone crear una Mesa Interministerial de Emergencia Climática, destinada a coordinar las acciones de las distintas áreas de la administración provincial.

El organismo estaría integrado por representantes de Ambiente, Infraestructura, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Salud y Economía.

También participarían representantes de Defensa Civil, la Dirección de Vialidad y Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), además de otros organismos técnicos que determine el Ejecutivo provincial.

La advertencia por el fenómeno de El Niño

En los fundamentos de la iniciativa, Galmarini recordó que El Niño se caracteriza por temperaturas inusualmente cálidas de las aguas superficiales del Pacífico central y oriental.

Este fenómeno puede generar en Argentina períodos con elevados niveles de precipitaciones, aumentando el riesgo de anegamientos e inundaciones en distintos sectores del territorio.

Ante este escenario, la senadora del Frente Renovador planteó la necesidad de anticiparse a las posibles consecuencias y dotar al Estado provincial de herramientas para responder ante una eventual emergencia.

“La urgencia que impone la llegada de este evento climático extremo nos exige actuar con previsión y responsabilidad para proteger la vida, los bienes y el futuro de las y los bonaerenses”, afirmó Galmarini.