Malena Galmarini

Nació el 5 de mayo de 1975 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Hija de Marcela Durrieu y Fernando Galmarini, ex secretario de Deportes durante la presidencia de Carlos Menem. Sus hermanos son Sebastián y Martín, político y exfutbolista respectivamente. Está casada con Sergio Massa, exministro y líder del Frente Renovador, con quien tuvo dos hijos. Se recibió de Licenciada en Ciencias Políticas.

Comenzó su militancia política a los 18 años en el Partido Justicialista. Fue designada en 1998 como Subdirectora Nacional de Juventud en el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.

Años después fue concejal electa de Tigre, por el PJ, en 2009. Designada secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano del partido de Tigre entre 2008 y 2017, durante la gestión de Julio Zamora, quien suplantó a Massa al ser nombrado Jefe de Gabinete, y también del propio Massa al regresar a la Jefatura comunal. Desde dicho cargo diseñó un modelo integral de desarrollo humano, que combinaba políticas sanitarias, sociales y de género con un enfoque de cercanía territorial.

En las elecciones 2015 fue nuevamente electa concejal de Tigre, pero siguió en funciones ejecutivas haciendo uso de licencia, hasta 2017.

En 2019 fue electa diputada provincial por la Primera sección electoral, pero renunció al ser designada como presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), cargo en el que se desempeñó hasta el 10 de diciembre de 2023. Desde dicha posición impulsó un ambicioso plan de obras de 4.000 kilómetros de redes de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). También se avanzó en la finalización de obras estructurales claves como el Sistema Riachuelo, el Sistema Agua Sur, el Sistema Agua Norte y el Sistema Berazategui.

En las elecciones 2023 fue precandidata a intendente de Tigre, por Unión por la Patria, donde compitió en las primarias contra Julio Zamora quien la derrotó por unos 18 mil votos de diferencia.

En las elecciones bonaerenses 2025, se presenta como candidata a senadora por la Primera sección electoral (segundo lugar), representando a Fuerza Patria, y resultó electa.