Austria le ganó a Jordania 3 a 1 en su debut y enfrentará a Argentina el lunes venidero por un lugar en los 16avos de final.

Ads

Los europeos lo ganaban 1 a 0 (con gol de Romano Schmid), pero los jordanos lo empataron en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, de la mano de Ali Olwan. No obstante, Austria estiró la ventaja, con tanto de Yazan Alarab (en contra), y sobre el final, Marko Arnautovic de penal, decretó la goleada.

De esta manera, Argentina lidera el Grupo J con 3 puntos (y 3 goles a favor y ninguno en contra), seguido por Austria (3 goles a favor y 1 en contra). Posiblemente el ganador del cotejo del lunes sellé su clasificación.

Ads

Puede interesarte

Ads