En horas de la tarde, fue intrusada la vivienda de la precandidata a diputada nacional de Juntos María Sotolano. El hecho ocurrió mientras Sotolano recorría distintos centros de votación para seguir de cerca el proceso eleccionario.

En el búnker de Juntos de Quilmes, la política manifestar "contenta pero lamentablemente entraron a mi casa, vine más tarde porque estuve haciendo la denuncia".

"Gente del municipio me llamó y en la comisaría me trataron bien. Por suerte no pasó nada nada a mi familia, no había nadie en mi casa", contó al programa Ir a Más de FM FAN.