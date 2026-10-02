El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sostuvo que en su visita a nuestro país el Papa León XIV se encontrará con “una Argentina herida, una Argentina dividida por esa famosa grieta”, en declaraciones a la prensa luego de una misa en la Catedral Metropolitana.

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García Cuerva ahondó en su descripción y sostuvo: “Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”.

Y agregó: “Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”.

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A modo de contrarrestar, destacó el accionar de la sociedad. “Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”, resaltó.

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Durante el encuentro, se abordó la visita apostólica del papa León XIV prevista para noviembre, que incluirá en su agenda una visita al Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, y una misa en la Basílica de Luján. En la reunión se abordaron también detalles sobre el operativo de seguridad, asistencia sanitaria y logística para ambas jornadas.

Además, el Gobernador entregó la declaración al Papa León XIV como visitante ilustre de la Provincia. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Nunciatura Apostólica, con la participación del ministro de Seguridad, Javier Alonso; y el director de Cultos, Juan Ignacio Torreiro.