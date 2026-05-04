El aumento del 11% en los colectivos bonaerenses ya impacta de lleno en el bolsillo y en la rutina diaria de millones de pasajeros. En Moreno, uno de los distritos más poblados del Conurbano, un móvil del canal A24 mostró la realidad en la calle: largas filas, esperas y viajes que pueden superar las dos horas.

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“Más o menos, dos horas y media”, cuenta Alan cuando le preguntan cuánto tarda en llegar a su trabajo. Como muchos otros usuarios, combina varios colectivos para completar el recorrido. El costo tampoco es menor: asegura que gasta “más de $20.000 por semana” solo en transporte.

Con la suba ya vigente, el boleto mínimo supera los $1000 y los trayectos más largos —de más de 20 kilómetros— pueden acercarse a los $3000. Para quienes viajan desde el oeste del Conurbano hacia la Ciudad de Buenos Aires o la zona norte, el gasto diario se multiplica.

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📢 LAS TARIFAS DE COLECTIVO EN PBA SUBIERON UN 11,6%



Provincia aumentó el boleto por encima del ajuste.#A24 pic.twitter.com/ZdzJ3cNUKp — A24.com (@A24COM) May 4, 2026

El impacto es aún mayor para quienes deben hacer varias combinaciones. Giselle describe una rutina exigente: “Me tomo cuatro o cinco colectivos por día, a veces hasta seis”, explica. Entre traslados y trabajo, calcula que puede gastar alrededor de $5000 diarios.

“Viajando trabajás casi”, resume, en una frase que refleja la situación de muchos pasajeros.

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Las demoras y la falta de frecuencia también forman parte del problema. En las paradas se repiten las filas y las esperas prolongadas, incluso en horarios pico. “Hay gente que está dos horas, dos horas y media viajando, como nada”, señalaron durante la cobertura.

Moreno es uno de los puntos desde donde miles de personas salen cada día rumbo a la Capital o a otros sectores del Conurbano. En algunos casos, los recorridos superan los 30 kilómetros, lo que eleva aún más el costo del viaje.

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El aumento fue dispuesto por el Gobierno bonaerense en medio de la suba del combustible y con el objetivo de reducir subsidios. Sin embargo, en la calle el debate es otro: el de un sistema que combina tarifas en alza con servicios que muchas veces no alcanzan.

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“Para trabajar tengo que tomar cuatro o cinco colectivos por día”, repiten los usuarios, mientras hacen fila en una parada donde la espera puede extenderse durante largos minutos.

Así, para millones de bonaerenses, viajar no solo es una necesidad: es también un esfuerzo cada vez mayor.