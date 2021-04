El titular de la Cámara de Empresarios Gastronómicos de La Plata, Carlos Leuzzi, señaló que "se viven con mucha angustia" las nuevas restricciones en el sector y pidió medidas complementarias que atiendan la realidad de los trabajadores.

En declaraciones a Siete Colores por FM 97 Une, aseguró que "no discutimos la medida sanitaria, sino que nos parece que es incompleta. En otros países han cerrado pero al mismo tiempo han contemplado al trabajador".

Leuzzi admitió que "todo se relajó" en los últimos meses y reclamó alguna medida "que atienda a los empleados” ya que al cerrar los establecimientos “no se van a poder pagar los sueldos y eso es lo que realmente preocupa".

Indicó que "el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) no es para todos, es muy engorroso ingresar y más del 90% de los establecimientos no califican. No es para los pequeños comercios. Allí hay que hacer una ayuda directa. Lo que pedimos es rápidamente un ATP que le llegue a los trabajadores".