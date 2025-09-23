El diputado electo de la alianza La Libertad Avanza, Héctor Gay, dijo que “está claro que LLA se fagocitó al PRO”, pero de inmediato argumentó que hay que “ver que pasa con esta dinámica de la política” a partir del 26 de octubre.

“El PRO representa al tradicional espacio del centro derecha republicano de la Argentina", sostuvo Gay, quien aventuró un futuro escenario "Suponte que al gobierno le va mal en octubre y queda medio temblando. Puede haber en el mediano plazo un reagrupamiento en torno al PRO”.

Gay es un hombre del partido fundado por Mauricio Macri y fue el tercer candidato en la lista violeta de la sexta sección electoral donde venció en los comicios del 7 de septiembre.

En declaraciones a la señal BVC, agregó: “Muchos dirigentes son responsables de lo que le ha pasado al espacio, entre ellos Mauricio Macri, por una cuestión de egos y centralismo que mucho daño le han hecho al partido”.

No obstante, de inmediato aclaró que no quiere que al gobierno le vaya mal, pese a lo cual enfatizó que lo ve “groggy en muchos aspectos". Gay afirmó que “está de acuerdo con el rumbo” que ha decidido el gobierno de Milei aunque matizó su posición: “hay que ver de qué manera se instrumenta ese rumbo, y por último, los modos , las formas, en las que yo particularmente discrepo en muchas cosas”.

