Un efectivo de la Gendarmería Nacional Argentina mató a uno de los dos asaltantes que intentaron robarle e hirió gravemente al otro durante un hecho ocurrido en la localidad de Trujui, partido de Moreno. La causa fue caratulada como legítima defensa y el agente quedó en libertad, aunque la investigación continúa.

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El episodio tuvo lugar cerca de las 22:10 del viernes sobre la avenida Néstor Kirchner (ex Roca), a la altura de la calle Vasco Da Gama, a pocos metros de un mayorista de la zona. Según informó el portal Semanario Actualidad, el gendarme, de 28 años, circulaba en su motocicleta cuando fue interceptado por dos personas que se movilizaban en otro rodado.

El momento del hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Advertencia: las siguientes imágenes pueden resultar sensibles.

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De acuerdo con la reconstrucción del caso, uno de los atacantes exhibió un arma —que luego se determinó que era una réplica— con el objetivo de intimidarlo. En ese contexto, se produjo un forcejeo en movimiento que terminó con los tres involucrados cayendo sobre la cinta asfáltica.

Tras incorporarse, el efectivo extrajo su arma reglamentaria y, según indicaron fuentes judiciales, se identificó como miembro de una fuerza de seguridad. En ese momento efectuó varios disparos.

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Ambos agresores resultaron heridos y fueron trasladados al hospital provincial Mariano Moreno. Uno de ellos, identificado como Axel Otaiza, de 23 años, murió a causa de las lesiones. El otro, un adolescente de 17 años, permanece internado en estado crítico, con custodia policial.

El gendarme, en tanto, sufrió lesiones leves producto de la caída, principalmente escoriaciones, y se encuentra fuera de peligro.

Qué determinó la Justicia

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez. Con los primeros elementos recolectados, la fiscalía consideró que el accionar del efectivo se encuadra en legítima defensa, por lo que no dispuso medidas restrictivas en su contra.

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En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que secuestró la réplica de arma de fuego utilizada por los agresores, así como vainas servidas correspondientes al arma reglamentaria del gendarme. También fueron incautadas las motocicletas involucradas.

Uno de los puntos clave del expediente es el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, que registraron parte de la secuencia y permitirán reconstruir con mayor precisión cómo se desarrollaron los hechos.

Las imágenes ya incorporadas a la causa muestran el momento posterior al enfrentamiento y forman parte de la evidencia que evalúan los investigadores. A su vez, se analiza si existieron otras circunstancias que puedan aportar contexto al hecho, como la mecánica del intento de robo y la conducta de los involucrados.

Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar de manera definitiva las responsabilidades y confirmar la calificación legal adoptada en esta primera etapa.

El caso se da en un contexto de reiterados episodios de inseguridad en el conurbano bonaerense y vuelve a poner en debate el uso de armas reglamentarias por parte de efectivos fuera de servicio ante situaciones de riesgo.