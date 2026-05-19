El bloque de concejales de Juntos/Somos UCR presentó en el Concejo Deliberante del partido de General Arenales un proyecto de ordenanza de “Ficha Limpia”. La iniciativa propone establecer requisitos vinculados a antecedentes judiciales para el acceso y permanencia en determinados cargos de la función pública municipal.

Ads

El proyecto ya fue ingresado formalmente y actualmente se encuentra en la Comisión de Reglamento para su tratamiento.

Según el texto presentado, no podrán asumir ni permanecer en cargos políticos aquellas personas que cuenten con condenas judiciales firmes o condenas en segunda instancia por delitos vinculados a corrupción, delitos contra la administración pública, violencia de género, delitos contra la integridad sexual, delitos contra el orden constitucional, o que figuren como deudores alimentarios, entre otros casos contemplados.

Ads

El presidente del bloque oficialista, Juan Pablo Olivieri, sostuvo que la propuesta apunta a “elevar los estándares éticos dentro de la función pública y garantizar a la comunidad que quienes ocupen cargos institucionales cuenten no solo con capacidad de gestión, sino también con antecedentes y conductas acordes a la responsabilidad que representan”.

Asimismo, remarcó la necesidad de “seguir fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones públicas y promover herramientas que aporten mayor transparencia al sistema democrático local”.

Ads

Desde el bloque señalaron además que la iniciativa toma como referencia experiencias y legislaciones ya implementadas en distintas provincias argentinas y en otros países de la región, en línea con principios vinculados a la ética pública y la lucha contra la corrupción.

Puede interesarte