"En este contexto tan difícil para nuestro país, estamos orgullosos de poder celebrar junto a más familias bonaerenses que cumplen el sueño de la casa propia. Mientras el Gobierno Nacional tiene 16.000 viviendas paralizadas en nuestra provincia, nosotros seguimos invirtiendo y trabajando junto a todos los municipios, sin distinciones políticas, para garantizar el derecho de todos y todas a una vivienda digna”, expresó Axel Kicillof desde General Belgrano, donde cumplió agenda luego de pasar por Chascomús.

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Las viviendas fueron financiadas a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Policía y cuentan con dos dormitorios, cocina comedor y lavadero. En tanto, el Municipio ejecutó las obras de redes de agua, cloaca, gas y energía eléctrica.

A su vez, el Gobernador expresó: “Este centro universitario es el resultado de un programa fundamental para generar equidad y que las distancias geográficas no sean un impedimento para los y las bonaerenses que quieren estudiar. Mientras Milei ataca a la universidad pública, nosotros respondemos con gestión: vamos a continuar llevando la educación superior al interior para que los pibes tengan más y mejores posibilidades de futuro”

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El nuevo centro universitario se encuentra en la ex Estación General Belgrano, un espacio de valor histórico refaccionado con fondos del Programa Puentes.

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