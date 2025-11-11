General Las Heras celebra la Fiesta de la Capital Nacional del Pato con show de Agapornis y entrada gratuita
Este sábado 15 y domingo 16 de noviembre desde las 10:00 el visitante podrá disfrutar de los mejores equipos del país junto a paseo de artesanías, patio de comidas, cantina y un gran escenario con música en vivo.
Este fin de semana, General Las Heras se prepara para vivir la Fiesta de la Capital Nacional del Pato, un evento que combina deporte, tradición y espectáculos para toda la familia. La cita será el sábado 15 y domingo 16 de noviembre desde las 10:00, en el Campo de Pato de General Las Heras, con entrada libre y gratuita.
Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar del Torneo Copa Capital Nacional de Pato y del Pato de Liga Femenina, competencias que reúnen a los mejores equipos del país en el deporte nacional argentino. Además, habrá un paseo de artesanías, patio de comidas, cantina y un gran escenario con música en vivo.
El sábado, desde las 18:30, comenzarán los shows de artistas locales, seguidos por las presentaciones estelares de Agapornis (20:30) y A Toda Máquina (22:00). El domingo, la acción deportiva continuará con las semifinales y finales de las distintas categorías, incluyendo la Liga Femenina, el Harás Don Carlos en una exhibición especial y la entrega de premios al cierre.
Organizada por el Campo de Pato General Las Heras, la Sociedad Rural y la Municipalidad de General Las Heras, la fiesta promete dos días de deporte, tradición y música al aire libre.
📌 Datos Claves
📍 Lugar: Campo de Pato General Las Heras
📅 Fechas: Sábado 15 y domingo 16 de noviembre
⏰ Horario: Desde las 10:00
🎟️ Entrada: Libre y gratuita
🎤 Shows destacados: Agapornis y A Toda Máquina
🐎 Actividades: Torneo de Pato, Liga Femenina, paseo de artesanías, gastronomía y espectáculos en vivo
🔗 Más información:
Instagram Campo de Pato Las Heras
Facebook Municipalidad de General Las Heras
