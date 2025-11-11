Este fin de semana, General Las Heras se prepara para vivir la Fiesta de la Capital Nacional del Pato, un evento que combina deporte, tradición y espectáculos para toda la familia. La cita será el sábado 15 y domingo 16 de noviembre desde las 10:00, en el Campo de Pato de General Las Heras, con entrada libre y gratuita.

Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar del Torneo Copa Capital Nacional de Pato y del Pato de Liga Femenina, competencias que reúnen a los mejores equipos del país en el deporte nacional argentino. Además, habrá un paseo de artesanías, patio de comidas, cantina y un gran escenario con música en vivo.

El sábado, desde las 18:30, comenzarán los shows de artistas locales, seguidos por las presentaciones estelares de Agapornis (20:30) y A Toda Máquina (22:00). El domingo, la acción deportiva continuará con las semifinales y finales de las distintas categorías, incluyendo la Liga Femenina, el Harás Don Carlos en una exhibición especial y la entrega de premios al cierre.

Organizada por el Campo de Pato General Las Heras, la Sociedad Rural y la Municipalidad de General Las Heras, la fiesta promete dos días de deporte, tradición y música al aire libre.

📌 Datos Claves

📍 Lugar: Campo de Pato General Las Heras

📅 Fechas: Sábado 15 y domingo 16 de noviembre

⏰ Horario: Desde las 10:00

🎟️ Entrada: Libre y gratuita

🎤 Shows destacados: Agapornis y A Toda Máquina

🐎 Actividades: Torneo de Pato, Liga Femenina, paseo de artesanías, gastronomía y espectáculos en vivo

🔗 Más información:

Instagram Campo de Pato Las Heras

Facebook Municipalidad de General Las Heras

Instagram Gobierno de Las Heras