La edición 34° de los Juegos Bonaerenses cerró este sábado en Mar del Plata con un gran protagonismo de la delegación de General Pueyrredón, que encabezó el medallero con 36 medallas de oro, 21 de plata y 27 de bronce. Almirante Brown y Lomas de Zamora completaron el podio.

Entre los deportes en los que se destacaron los representantes locales están atletismo, natación, judo, taekwondo, vóley, beach vóley, tenis de mesa, acuatlón, burako y pesca, además de disciplinas adaptadas como boccia y atletismo PCD, y competencias para trasplantados. En atletismo pista y campo, natación y judo se lograron varias medallas de oro en categorías sub 14, sub 16 y +60, entre otras.

En el ámbito cultural, General Pueyrredón sumó cinco medallas con participaciones en Narración, Solista Vocal PCD, Artes Plásticas y Literatura, consolidando su liderazgo también fuera del deporte.

Impacto local y relevancia provincial

Según la Municipalidad, el evento generó un impacto significativo en Mar del Plata, al recibir delegaciones de los 134 municipios restantes y más de 30.000 personas, impulsando la economía, el turismo y la creación de empleo.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, destacó que sostener los Juegos Bonaerenses fue una decisión política del gobernador Axel Kicillof en medio de un contexto de ajuste nacional. Por su parte, el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, remarcó que los Juegos representan “la política pública deportiva más importante del país con 34 ediciones ininterrumpidas, promoviendo la inclusión, la educación y el desarrollo humano”.

Finales y festejo de los campeones

Durante la jornada de cierre se disputaron las finales de deportes de conjunto como básquet, handball, rugby, fútbol y sóftbol, entre otros. Con esfuerzo y dedicación, los participantes lograron superar distintas instancias hasta llegar a la Final Provincial en Mar del Plata, consolidando un evento que combina deporte, cultura y comunidad.