Un escándalo político y policial sacude a General Rodríguez luego de que el secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal del municipio, Nicolás Rappazzo Demarchi, denunciara ante la Justicia al concejal Javier Tarragona, integrante de Fuerza Patria y dirigente cercano al intendente Mauro García.

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Según informó La Posta Noticias, la presentación fue realizada este martes ante la UFI N° 12 Moreno-General Rodríguez, especializada en delitos vinculados al narcotráfico y a cargo del fiscal Ezequiel Freydier.

La denuncia se habría originado a partir de una denuncia anónima recibida por el sistema implementado por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Política Criminal. De acuerdo con la presentación, el vecino que aportó la información decidió no revelar su identidad por temor a represalias.

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Javier Tarragona es concejal de General Rodríguez por Fuerza Patria.

Una denuncia con graves acusaciones

Según consta en la denuncia, el informante habría señalado que Tarragona formaría parte de una asociación dedicada a la comercialización de estupefacientes en General Rodríguez y que respondería a personas que, de acuerdo con el relato, “manejan la droga” en el distrito.

Uno de los puntos más delicados de la presentación sostiene que el concejal habría utilizado sus contactos políticos para obtener información sobre allanamientos que iban a realizarse y advertir previamente a integrantes de la presunta organización.

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El testimonio también menciona una supuesta “cocina de cocaína” en el territorio y aporta información sobre vehículos y números telefónicos que, siempre según el denunciante, estarían vinculados con la actividad investigada.

Además, la presentación solicita que se investigue un posible enriquecimiento ilícito relacionado con las actividades que se le atribuyen al concejal.

Rappazzo habría entregado también información considerada confidencial en un sobre cerrado y solicitado medidas para preservarla y evitar eventuales filtraciones que puedan afectar la investigación.

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El secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal del municipio, Nicolás Rappazzo Demarchi.

El vínculo con Mauro García

El caso tiene una fuerte repercusión dentro del oficialismo de General Rodríguez por la estrecha relación política que Tarragona mantuvo con el intendente.

El concejal fue secretario privado de Mauro García desde 2020, cuando comenzó la primera gestión del jefe comunal, y permaneció dentro de su estructura política hasta asumir una banca en el Concejo Deliberante en 2023.

Durante esos años, Tarragona formó parte del círculo más cercano al intendente. También tuvo participación política previa vinculada al espacio de Sergio Massa.

De esta manera, la denuncia presentada por un funcionario del propio Ejecutivo contra un dirigente del oficialismo y exintegrante de la estructura municipal generó un fuerte impacto político en el distrito.

“Yo no trabajo para la política”

Rappazzo, que antes de incorporarse al municipio trabajó durante 16 años en el Ministerio Público Fiscal, explicó que las denuncias recibidas a través del sistema implementado por su área son presentadas ante la Justicia.

En declaraciones citadas por Infobae, el funcionario aseguró que desde enero de 2025 recibió más de 500 denuncias por presunta venta de drogas y sostuvo que él mismo presentó cada una de ellas ante los organismos judiciales correspondientes.

Tarragona, junto al intendente local, Mauro García.

Sobre el caso de Tarragona, dejó una definición que también expone el alcance político de la denuncia: “Yo no trabajo para la política, trabajo para los vecinos”. Y agregó: “Cuando asumí, mi prioridad fue la lucha contra el narcotráfico y el intendente me dio su total apoyo. Caiga quien caiga”.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existen elementos para avanzar sobre las acusaciones y establecer eventuales responsabilidades.

Por el momento, las imputaciones contra Tarragona forman parte de una denuncia y no implican que los hechos hayan sido comprobados ni que exista responsabilidad penal determinada.