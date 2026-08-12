La denuncia presentada por el secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal de General Rodríguez, Nicolás Rappazzo Demarchi, puso bajo la lupa al concejal oficialista Javier Tarragona, uno de los dirigentes con mayor recorrido dentro del espacio político del intendente Mauro García.

Ads

Tarragona integra actualmente el bloque de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante y llegó a ocupar una banca en 2023. Sin embargo, su vínculo con García comenzó varios años antes: cuando el actual intendente asumió en diciembre de 2019, Tarragona fue designado como secretario privado, uno de los cargos de mayor cercanía con el jefe comunal.

La denuncia de Rappazzo se originó a partir del testimonio de un vecino que habría utilizado el sistema de denuncias anónimas de la Secretaría de Seguridad. Según la presentación, el informante atribuyó al concejal presuntos vínculos con una organización dedicada al narcomenudeo.

Ads

Las acusaciones deberán ser investigadas por la Justicia. Hasta el momento no existe una condena ni una resolución judicial que determine responsabilidad penal de Tarragona.

Su vínculo con Mauro García

La relación política entre Tarragona y García se remonta a varios años antes de que el actual intendente llegara al Municipio.

Ads

En diciembre de 2019, pocos días después de la asunción de García, Tarragona habló con el medio local La Posta Noticias sobre su designación como secretario privado y contó que llevaba varios años acompañando políticamente al dirigente.

En aquella oportunidad, explicó que su función estaría vinculada principalmente con el contacto entre el jefe comunal y los vecinos, mediante la recepción de reclamos, inquietudes y sugerencias para luego trasladarlas al Ejecutivo. También destacó ese vínculo directo con los vecinos como una de las razones de su designación.

Tarragona permaneció durante varios años dentro de la estructura política de García y en 2023 dio el salto al Concejo Deliberante. Desde entonces, integra el oficialismo local y desarrolló buena parte de su actividad política vinculada a cuestiones territoriales y reclamos de los barrios.

Ads

Puede interesarte

Además, es presidente reelecto del Club de la Tercera Edad "Pascual Mastellone", una institución con presencia en el distrito.

Durante su etapa como concejal, mantuvo una presencia frecuente en distintos sectores de General Rodríguez. En mayo de 2025, La Posta Noticias reflejó una de sus intervenciones en torno a los reclamos por el estado de las calles y una iniciativa presentada en tono informal como "tapabaches".

Meses más tarde, en julio de 2025, participó de una entrevista con La Posta TV, donde habló sobre trabajos que realizaba en distintos barrios, entre ellos tareas vinculadas al bacheo, pintura y entrega de camperas. En ese contexto, definió su participación como una manera de acompañar al Ejecutivo: “Es mi forma de colaborar con la gestión”, señaló.

También tuvo participación en los debates del Concejo Deliberante. En abril de este año, durante una de las sesiones del cuerpo legislativo, cuestionó al entonces jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y apuntó contra su patrimonio. En aquella intervención, Tarragona habló de “enriquecimiento ilícito” y concluyó: “La transparencia no se declama, se demuestra. Fin”.

La denuncia que lo puso en el centro de la escena

La trayectoria de Tarragona está marcada por su cercanía política con Mauro García. Primero acompañó al actual intendente desde antes de su llegada al Municipio, luego ocupó la Secretaría Privada y finalmente llegó al Concejo Deliberante dentro del espacio oficialista.

Por eso, la denuncia presentada por Rappazzo generó especial repercusión en General Rodríguez: el secretario de Seguridad llevó ante la Justicia acusaciones contra un dirigente del mismo espacio político que el intendente y que durante años formó parte de su círculo más próximo.

Según la presentación judicial, el testimonio anónimo atribuye a Tarragona presuntos vínculos con una organización dedicada a la venta de drogas y menciona supuestas comunicaciones telefónicas, vehículos y movimientos que deberán ser analizados por los investigadores.

El funcionario también entregó información confidencial a la fiscalía y solicitó medidas para preservar esos datos y evitar eventuales filtraciones.

Mientras la denuncia avanzaba en la Justicia, Tarragona continuó publicando contenido en sus redes sociales relacionado con actividades en los barrios y con la gestión municipal, aunque hasta el cierre de esta nota no había realizado declaraciones públicas sobre la acusación.

Ahora será la investigación judicial la que determine si existen elementos que permitan corroborar o descartar las graves acusaciones formuladas contra el concejal.