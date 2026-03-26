El aroma del asado y la música en vivo y se combinan en una propuesta única en el noroeste bonaerense. La ciudad de General Villegas será escenario del 3° Festival de Mujeres Asadoras, un evento que pone en valor la tradición criolla con protagonismo femenino.

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La cita será el domingo 29 desde las 10.00 en el Parque Municipal, dentro del predio Campo de Domas, con entrada libre y gratuita. Organizado por la Municipalidad local junto a la Peña La Guardería del Cuita, el festival reunirá a asadoras de distintos puntos de la región, como Ameghino, Laboulaye, Jovita y Santa Rosa, que competirán y también ofrecerán al público la carne preparada durante la jornada.

El evento no solo gira en torno al asado, sino que también busca visibilizar el rol de las mujeres en este ámbito históricamente asociado a los hombres. Las participantes recibirán premios en efectivo y reconocimientos.

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Durante toda la jornada habrá espectáculos en vivo con artistas como Mónica León y Marta Moreyra, y un gran cierre musical a cargo de Anitta Bottega. Además, el predio contará con una feria de artesanos y emprendedores locales, sumando opciones para recorrer y disfrutar. El festival se extenderá hasta las 16.00.

📌 Datos claves

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Evento: 3° Festival de Mujeres Asadoras

Lugar: Parque Municipal, predio Campo de Domas, General Villegas

Fecha: Domingo 29

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Horario: De 10:00 a 16:00

Entrada: Gratuita

Actividades: Competencia de asado, shows en vivo, feria de artesanos y emprendedores

Artistas: Mónica León, Marta Moreyra y Anitta Bottega

Organiza: Municipalidad de General Villegas y Peña La Guardería del Cuita

Recomendación: Llevar mate y reposera para disfrutar toda la jornada