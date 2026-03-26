General Villegas celebra el 3° Festival de Mujeres Asadoras con concurso a la mejor parrillera
Este evento pone en valor la tradición criolla con protagonismo femenino. Será el domingo 29 de marzo desde las 10.00.
El aroma del asado y la música en vivo y se combinan en una propuesta única en el noroeste bonaerense. La ciudad de General Villegas será escenario del 3° Festival de Mujeres Asadoras, un evento que pone en valor la tradición criolla con protagonismo femenino.
La cita será el domingo 29 desde las 10.00 en el Parque Municipal, dentro del predio Campo de Domas, con entrada libre y gratuita. Organizado por la Municipalidad local junto a la Peña La Guardería del Cuita, el festival reunirá a asadoras de distintos puntos de la región, como Ameghino, Laboulaye, Jovita y Santa Rosa, que competirán y también ofrecerán al público la carne preparada durante la jornada.
El evento no solo gira en torno al asado, sino que también busca visibilizar el rol de las mujeres en este ámbito históricamente asociado a los hombres. Las participantes recibirán premios en efectivo y reconocimientos.
Durante toda la jornada habrá espectáculos en vivo con artistas como Mónica León y Marta Moreyra, y un gran cierre musical a cargo de Anitta Bottega. Además, el predio contará con una feria de artesanos y emprendedores locales, sumando opciones para recorrer y disfrutar. El festival se extenderá hasta las 16.00.
📌 Datos claves
Evento: 3° Festival de Mujeres Asadoras
Lugar: Parque Municipal, predio Campo de Domas, General Villegas
Fecha: Domingo 29
Horario: De 10:00 a 16:00
Entrada: Gratuita
Actividades: Competencia de asado, shows en vivo, feria de artesanos y emprendedores
Artistas: Mónica León, Marta Moreyra y Anitta Bottega
Organiza: Municipalidad de General Villegas y Peña La Guardería del Cuita
Recomendación: Llevar mate y reposera para disfrutar toda la jornada
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