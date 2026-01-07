La diputada provincial Geraldine Calvella, representante de Saladillo por La Libertad Avanza, presentó un proyecto de declaración en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para expresar su “más enérgico repudio” a las manifestaciones del gobernador Axel Kicillof sobre la situación en Venezuela, difundidas a través de la red social X.

Según expuso la legisladora, el cuestionamiento surge a partir de un mensaje en el que el mandatario bonaerense afirmó: “La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela”. Para Calvella, esa publicación implicó “hablar en nombre de toda la Provincia en un conflicto internacional”, algo que —advirtió— “no forma parte de las atribuciones de un gobernador”.

En los fundamentos del proyecto, Calvella remarca que las declaraciones fueron realizadas “de manera explícita en representación de la Provincia de Buenos Aires”, utilizando canales públicos y desde su investidura institucional, lo que —según plantea— “configura un posicionamiento institucional en materia de política exterior”.

“Esto constituye una extralimitación de las facultades de una autoridad provincial y vulnera el principio de unidad en la representación internacional de la Argentina”, sostiene el texto presentado por la diputada.

El degenerado fiscal de @kicillofok no habla por todos los bonaerenses.



Por eso presente un proyecto de repudio, para dejar en claro que el gobernador no puede arrogarse una representación internacional que no le corresponde y menos aún para relativizar o defender una… pic.twitter.com/W4eEIkAwBS — Geraldine Calvella (@Gericalvella) January 6, 2026

La legisladora de La Libertad Avanza también recordó que la Constitución Nacional es clara respecto de estas competencias. En ese sentido, citó el artículo 99 inciso 11, que establece que la conducción de las relaciones exteriores corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, y el artículo 124, que limita la acción internacional de las provincias a situaciones que “no resulten incompatibles con la política exterior de la Nación ni afecten facultades delegadas al gobierno federal”.

En el mismo documento, Calvella advirtió que las manifestaciones del gobernador bonaerense “contradicen abiertamente la posición oficial del Gobierno Nacional”, que —según remarcó— “ha expresado su compromiso con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y la libertad en Venezuela”.

Finalmente, la diputada alertó sobre “el riesgo institucional” que implica que autoridades provinciales emitan pronunciamientos unilaterales sobre cuestiones de “alta sensibilidad geopolítica”, ya que —según afirmó— eso “puede debilitar la coherencia, la credibilidad y la legitimidad del Estado argentino ante la comunidad internacional”.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de diputados del bloque La Libertad Avanza y fue presentado, de acuerdo a lo expresado en el texto, como “un llamado a preservar la lealtad institucional y el respeto al orden constitucional” en materia de política exterior.