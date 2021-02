La relación entre Villa Gesell y la música es estrecha ya que fue uno de los lugares predilectos para los músicos que comenzaban a gestar el rock nacional por la década del 1960. El mural es una síntesis de aquella historia.

“Este mural representa algunos de los muchos protagonistas del Rock Nacional que tienen una profunda vinculación con Villa Gesell desde 1965 hasta nuestros días”, explica la obra hecha por Alberto "Titi" Albarracín.

Charlu Garcia, Sumo, Luca Prodan, Pappo, Manal, Moris, Spinetta, Los redondos, Los autentico decadentes, son algunos de los referentes que se ven en ese mural.

El músico Moris fue uno de los precursores del rock en su versión nacional. Sobre Gesell decía:

“Vine por primera vez en 1965. En 1966, con tres socios teníamos una discoteca en 107 y 2, donde ahora está el residencial Arco Iris. Se llamaba Juan Sebastián Bar. Ahí empezamos a hacer las primeras canciones. Yo tocaba la guitarra con Javier Martínez, de Manal. En realidad, Manal todavía no existía. Me acuerdo que hicimos un recital en el cine Atlantic y después tocamos en el Club Social. (…) bueno, en Gesell empezaron muchas cosas. Imaginate que La Cueva todavía no existía”.

"Titi" Albarracín recibió como presentes, un cuadro con un reconocimiento especial del Intendente Municipal, Gustavo Barrera y el propio Manuel Artieda, y un audio sorpresa que fue reproducido, en el cual Andrea Prodan, hermano de Luca Prodan, también retratado en la obra, le enviaba sus felicitaciones y expresaba su felicidad ante este hecho artístico de gran valor simbólico.