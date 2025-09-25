El programa Reciclá del Municipio de Tigre promueve la separación en origen de residuos y el cuidado del ambiente en la comunidad. La propuesta consta de un servicio de recolección domiciliaria, más de 100 ecopuntos con sus campanas y talleres en instituciones educativas del distrito. Los residuos acopiados en los contenedores son recolectados por camiones verdes municipales y llevados a la Cooperativa Creando Conciencia, en la localidad de Benavídez, donde son clasificados manualmente para su tratamiento, se informó oficialmente.

Ads

Los “Días Verdes”, en los cuales la comuna recolecta por los domicilios de cada localidad, son los siguientes:

-Lunes: Tigre centro, Rincón de Milberg, Dique Luján y Villa La Ñata.

-Martes: Ricardo Rojas.

-Miércoles: General Pacheco, El Talar y el barrio La Paloma.

-Jueves: Benavídez y Nuevo Delta.

-Viernes: Don Torcuato.

Ads

La comunidad puede dejar debajo del cesto de basura los reciclables limpios y secos la noche anterior al Día Verde con un cartel que diga “Reciclables”. Los ecopuntos se encuentran distribuidos estratégicamente en plazas y dependencias municipales. Los componen dos contenedores campana, uno verde para papel y cartón, y otro azul para plásticos y latas.

Click aquí para ver mapa de los ecopuntos.

Ads