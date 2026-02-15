Gimnasia y Estudiantes igualaron 0-0 en un clásico platense caliente: piedrazos al micro del Pincha antes del partido
Repartieron puntos en El Bosque por el Torneo Apertura 2026. Antes del partido hubo piedrazos y botellazos contra la delegación visitante. Un integrante sufrió un corte leve y hubo vidrios rotos.
Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata igualaron 0 a 0 en una nueva edición del clásico platense, disputado en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en la capital bonaerense. El encuentro, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, tuvo ritmo, situaciones claras y un clima caliente que ya se había anticipado en la previa.
Dentro del campo, ambos equipos generaron chances para abrir el marcador pero fallaron en la definición. Guido Carrillo contó con una de las más claras para el Pincha, mientras que el Lobo también exigió al arquero rival. El empate dejó a los dos en zona de clasificación.
Sin embargo, el foco también estuvo fuera de la cancha. El micro de Estudiantes fue atacado con piedras y botellas cuando arribó a las inmediaciones del estadio. El chofer, identificado como Gerardo, relató que el viaje fue tranquilo hasta los últimos metros, donde —según su testimonio— faltó custodia policial acompañando a la par del vehículo.
Durante la agresión, una persona se cruzó frente al micro y arrojó una botella al parabrisas, lo que obligó al conductor a frenar de manera brusca para evitar atropellarlo. Como consecuencia de los impactos, Marcos Angeleri sufrió un corte leve. No hubo heridos de gravedad, aunque sí importantes daños materiales.
El operativo de seguridad contó con alrededor de 650 efectivos de la Policía bonaerense, además de seguridad privada y personal de UTEDYC. Hasta el inicio del partido no se habían informado detenidos.
