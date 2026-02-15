Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata igualaron 0 a 0 en una nueva edición del clásico platense, disputado en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en la capital bonaerense. El encuentro, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, tuvo ritmo, situaciones claras y un clima caliente que ya se había anticipado en la previa.

Dentro del campo, ambos equipos generaron chances para abrir el marcador pero fallaron en la definición. Guido Carrillo contó con una de las más claras para el Pincha, mientras que el Lobo también exigió al arquero rival. El empate dejó a los dos en zona de clasificación.

‼️ ROMPIERON EL MICRO DE ESTUDIANTES EN LA PREVIA AL CLÁSICO ANTE GIMNASIA



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/1KmdtKlPqf — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 15, 2026

Sin embargo, el foco también estuvo fuera de la cancha. El micro de Estudiantes fue atacado con piedras y botellas cuando arribó a las inmediaciones del estadio. El chofer, identificado como Gerardo, relató que el viaje fue tranquilo hasta los últimos metros, donde —según su testimonio— faltó custodia policial acompañando a la par del vehículo.

IMPRESIONANTE RECIBIMIENTO DE GIMNASIA 🐺 PARA EL CLÁSICO PLATENSE pic.twitter.com/DhZO9uYP0z — VSports Team (@VSportsTM) February 15, 2026

Durante la agresión, una persona se cruzó frente al micro y arrojó una botella al parabrisas, lo que obligó al conductor a frenar de manera brusca para evitar atropellarlo. Como consecuencia de los impactos, Marcos Angeleri sufrió un corte leve. No hubo heridos de gravedad, aunque sí importantes daños materiales.

El operativo de seguridad contó con alrededor de 650 efectivos de la Policía bonaerense, además de seguridad privada y personal de UTEDYC. Hasta el inicio del partido no se habían informado detenidos.

