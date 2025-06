El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, afirmó en diálogo con LANOTICIA1.COM: “Estamos contra la proscripción a Cristina Kirchner, pero no vamos a participar de la marcha”. El legislador advirtió que la convocatoria impulsada por el Partido Justicialista (PJ) para este miércoles busca “capitalizar políticamente el repudio al fallo judicial”, algo que su espacio no convalida.

Giordano, abogado de 63 años, vecino de Lanús Este y dirigente nacional de Izquierda Socialista, subrayó que la consigna “Argentina con Cristina” no apunta a defender los derechos democráticos, sino que intenta reordenar al peronismo en medio de su crisis. “No marchamos porque quieren transformar el reclamo contra la proscripción en un apoyo político a Cristina, a su gobierno y al peronismo. Nosotros no solo no compartimos eso, lo hemos combatido permanentemente”, remarcó.

Desde su banca rotativa en la Cámara de Diputados -a la que accedió el pasado 10 de junio en reemplazo de Nicolás del Caño-, Giordano planteó que su partido mantiene una posición de independencia de clase. Y agregó: “Podrían haber tenido muchas más adhesiones si la consigna fuera genuinamente contra la proscripción. Pero con este enfoque buscan rearmar al peronismo en nombre de enfrentar a Milei”.

Sobre la decisión de la Corte Suprema que ratificó la condena contra Cristina Fernández, fue tajante: “Repudiamos totalmente el fallo. Estos jueces no tienen autoridad para definir quién puede o no ser candidato”. Y añadió: “La justicia en Argentina está al servicio de los gobiernos de turno y los partidos tradicionales. La eligen entre ellos, en pactos en el Senado o en el Consejo de la Magistratura, donde el peronismo tuvo hegemonía durante décadas”.

En esa línea también apuntó contra el presidente Javier Milei, quien desde Israel había celebrado la resolución judicial: “Es un mentiroso. Viene de reunirse con un genocida como Netanyahu y dice que hay justicia independiente. Quiso imponer jueces por decreto, y no para mejorar la justicia, sino para poner personajes medievales y oscurantistas”.

Giordano, que ya fue dos veces diputado nacional en reemplazo de Myriam Bregman y Romina del Plá, recordó además que su espacio también denuncia la corrupción de los gobiernos anteriores. “Durante el kirchnerismo hubo grandes hechos de corrupción, como la obra pública y la masacre de Once. Critican al FMI pero después votan sus acuerdos con Macri”, denunció.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos del avance judicial sobre sectores opositores: “Hoy se está criminalizando a organizaciones sociales, acusándolas de fraude al Estado para que luego no puedan ser candidatas. Muchos luchadores del Frente de Izquierda Unidad fueron procesados o encarcelados. Lo de la Corte es funcional a un gobierno autoritario y reaccionario, que persigue opositores, actrices, periodistas o economistas, y gobierna por decreto”.

Giordano también recordó que, durante su gestión anterior, votó a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, lo que consideró “una gran conquista de la marea verde”. Y concluyó: “Vamos a luchar contra los negocios capitalistas corruptos bajo todos los gobiernos. En este caso, estamos categóricamente en contra de la proscripción de Cristina. Pero por cómo está planteada la convocatoria, no vamos a participar de la marcha”.