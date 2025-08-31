La localidad de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza, se encuentra consternada por el asesinato de Candela Santa María, de 24 años, encontrada sin vida dentro de su auto en la madrugada del sábado. Según informó la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la hipótesis de un robo fue descartada y ahora la investigación se centra en el vínculo entre la víctima y el principal sospechoso, un joven de 20 años y vecino de la víctima, que se quitó la vida al verse rodeado por efectivos policiales.

El crimen ocurrió entre la 1 y las 2 de la madrugada en la intersección de Coronel Ramos y La Bastilla. De acuerdo a lo que publicó Infobae, aunque la familia había sostenido inicialmente que el ataque estaba relacionado con un robo, los investigadores confirmaron que Candela había apagado la aplicación de viajes y se dirigía a guardar su vehículo antes del incidente.

El sospechoso, identificado como R.A.L., fue rastreado gracias a testimonios de vecinos y tareas del Grupo Táctico Operativo. Tras un allanamiento sin éxito en su domicilio, fue ubicado en una vivienda familiar en Virrey del Pino, donde se disparó al verse rodeado por la policía.

El fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios de La Matanza, coordina la investigación, que ahora se enfoca en establecer la relación previa entre la víctima y el sospechoso. Las pericias fueron realizadas por personal de la Policía Federal Argentina, según fuentes citadas por La Nación.

Horas antes del allanamiento, familiares y amigos de Candela realizaron un corte en la Ruta 3, en Laferrere, reclamando avances en la causa y justicia por la joven. En redes sociales circulaban imágenes del sospechoso y mensajes de apoyo a la víctima.

Candela Santa María, quien había adquirido recientemente el auto y comenzado a trabajar como chofer de aplicación, era recordada como una joven trabajadora, familiar y apasionada por las motos y Boca Juniors. Su muerte generó profunda conmoción en la zona oeste del conurbano bonaerense.