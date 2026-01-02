El Gobierno nacional oficializó este viernes el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza la segmentación por niveles de ingresos y unifica los beneficiarios de las ayudas a la energía eléctrica, gas natural, gas propano y GLP en garrafas, según el Decreto 943/2025 publicado en el Boletín Oficial.

La medida, que pone fin al esquema de transición iniciado en junio de 2024, crea además el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Los usuarios que ya estaban inscriptos en el antiguo RASE no deberán registrarse de nuevo, aunque podrán actualizar datos sobre ingresos y fuentes de energía para mantener el beneficio.

El SEF define como beneficiarios únicamente a los hogares cuyos ingresos familiares no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo “HOGAR 2”, según el INDEC. Esto deja fuera a una parte de los hogares que hasta ahora recibían asistencia en el antiguo “Nivel 3”, generando incertidumbre sobre quién mantendrá el subsidio completo.

En electricidad, el decreto establece bloques de consumo base de 300 kWh en algunos meses y 150 kWh en otros, con posibilidad de ajustes provinciales por temperatura. Para el gas natural y propano, se mantienen los volúmenes vigentes, aunque la ayuda será menor para quienes superen el consumo base. Además, se implementará un esquema de bonificación extraordinaria decreciente del 25% en enero a 0% en diciembre, para acompañar la transición.

Especialistas y usuarios alertan que estas medidas podrían generar recortes en la asistencia a familias bonaerenses, sobre todo en regiones con mayor demanda energética, como el norte y la zona sur de la Provincia.

El nuevo régimen depende de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía, dentro del Ministerio de Economía.