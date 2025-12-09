El Gobierno de Javier Milei formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias este martes con la publicación en el Boletín Oficial. Desde Casa Rosada se busca avanzar en proyectos centrales para la administración libertaria.

En este marco, se confirmó que la agenda tendrá como prioridad el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. A su vez ingresarán la reforma laboral, la del Código Penal y de la Ley de Glaciares.

Además, ingresó el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El plazo de sesiones extraordinarias abarca desde el 10 de diciembre hasta el 30, focalizando la actividad legislativa en proyectos “de urgente tratamiento”, de acuerdo con el anexo adjunto al Decreto 865/2025.

Vale destacar que ATE va a un paro nacional con movilización este martes en rechazo de la reforma laboral.

