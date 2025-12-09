Gobierno de Milei oficializó el llamado a sesiones extraordinarias: Tratarán el Presupuesto y la reforma laboral y penal
A través del Decreto 865/2025, suscripto por el Presidente y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Ejecutivo dispuso que el Congreso de la Nación sesione desde el 10 hasta el 30 de diciembre de 2025.
El Gobierno de Javier Milei formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias este martes con la publicación en el Boletín Oficial. Desde Casa Rosada se busca avanzar en proyectos centrales para la administración libertaria.
En este marco, se confirmó que la agenda tendrá como prioridad el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. A su vez ingresarán la reforma laboral, la del Código Penal y de la Ley de Glaciares.
Además, ingresó el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
El plazo de sesiones extraordinarias abarca desde el 10 de diciembre hasta el 30, focalizando la actividad legislativa en proyectos “de urgente tratamiento”, de acuerdo con el anexo adjunto al Decreto 865/2025.
Vale destacar que ATE va a un paro nacional con movilización este martes en rechazo de la reforma laboral.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión