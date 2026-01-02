El Gobierno nacional oficializó este viernes un aumento salarial para ministros y altos funcionarios, aunque aclaró que la medida no alcanza al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel. La decisión quedó plasmada en el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, el primero de 2026.

Según el texto oficial, el incremento no será retroactivo y se aplicará únicamente a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional, cuyos ingresos permanecían congelados desde diciembre de 2023. Además, el decreto establece que los aumentos quedarán automáticamente suspendidos si la Administración Pública Nacional vuelve a registrar déficit fiscal financiero.

La normativa alcanza a los ministros, secretarios y subsecretarios, así como a funcionarios con rango equivalente, comprendidos en distintos regímenes vigentes. Si bien en los últimos meses se especulaba con subas de entre el 60% y el 100%, el decreto no detalla los nuevos montos que comenzarán a percibir los funcionarios.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la exclusión de Milei y Villarruel busca sostener el mensaje de austeridad en la cúpula del poder político. Actualmente, el Presidente percibe un salario de $4.066.018, la Vicepresidenta $3.764.820, los ministros $3.584.006, los secretarios $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510.

En los considerandos, el Gobierno señaló que el objetivo es garantizar un esquema de remuneraciones “adecuado y coherente con las responsabilidades asumidas”, en un contexto de superávit fiscal y orden macroeconómico. También sostuvo que el reordenamiento salarial forma parte de una estrategia de largo plazo para profesionalizar el Estado.

“El ordenamiento de las remuneraciones se inscribe en una etapa posterior al ajuste inicial del gasto público”, indica el texto, que remarca la necesidad de control, transparencia y rendición de cuentas como ejes centrales de la gestión.

En paralelo, el decreto instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a avanzar en un nuevo sistema de empleo público basado en el mérito y la evaluación periódica del desempeño.