Con el comienzo del mes de agosto, dejó de aplicarse el beneficio de descuento del 50% del segundo medio de transporte para quienes combinan tren y subte dentro de las dos horas, afectando a miles de pasajeros que viajan del Conurbano a CABA.

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Sin embargo, cuando el recorrido comienza en el Subte y luego continúa en tren o en las líneas de colectivos administradas por la Ciudad, el descuento continúa vigente bajo las condiciones habituales del programa. En la práctica, el principal impacto recae sobre quienes viven en municipios del Gran Buenos Aires, llegan en tren a la Capital Federal y completan el recorrido utilizando la red de subterráneos.

El cambio coincidió con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario del Subte, que elevó el valor del boleto de $1.621 a $1.684 y el del Premetro a $589,40.

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La modificación, que comenzó a regir sin un anuncio oficial previo, implica que esos usuarios ahora deban pagar tarifa plena en ambos tramos del recorrido.

La información, confirmada por SUBE, aún no figura en la web de Subterráneos de Buenos Aires.

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