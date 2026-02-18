La histórica fabricante de neumáticos Fate anunció el cierre definitivo de su planta de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando, tras más de 80 años de actividad en la Argentina. La decisión impacta de lleno en 920 empleados y en toda la cadena comercial vinculada a la producción y venta de cubiertas en la provincia de Buenos Aires.

Ads

En un comunicado fechado este 18 de febrero, el directorio informó que “cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes”. La empresa sostuvo que abonará las indemnizaciones correspondientes según la legislación vigente y que cancelará las deudas con proveedores, bancos y demás compromisos asumidos.

La planta, una de las más importantes del sector en el país, venía operando al 30% de su capacidad. Según se conoció este miércoles, el cierre alcanza a la totalidad de su personal.

Ads

La planta de Fate en San Fernando.

Una marca emblemática en la Provincia

Fate —acrónimo de Fábrica Argentina de Telas Engomadas— fue fundada en 1940 y se instaló en San Fernando en la década del 60. Con el tiempo se convirtió en la mayor productora nacional de neumáticos y abastecedora clave de la industria automotriz.

Puede interesarte

La compañía está controlada por el empresario Javier Madanes Quintanilla, quien también lidera Aluar. En su mensaje, la firma señaló que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”, sin brindar mayores precisiones.

Ads

La planta de Fate por dentro.

Conflicto gremial y crisis sectorial

El cierre se da en medio de un escenario complejo para el sector del neumático. En los últimos años, la empresa atravesó conflictos con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que había rechazado el Procedimiento Preventivo de Crisis iniciado en 2024 y denunciado un “lock-out patronal”.

Javier Madanes Quintanilla, principal accionista de Aluar y Fate.

A la tensión gremial se sumó la apertura comercial y el ingreso masivo de cubiertas importadas, principalmente desde China. En mayo del año pasado ingresaron más de 860 mil neumáticos en un solo mes, un récord en dos décadas, lo que presionó sobre los precios locales y redujo la producción nacional.

El derrumbe del consumo interno y la caída de la industria automotriz completaron el cuadro. Las plantas del sector llegaron a operar a un tercio de su capacidad instalada.

Ads

El cierre de Fate en San Fernando no solo deja a cientos de empleados sin trabajo. También abre interrogantes sobre el futuro de la industria manufacturera en la provincia de Buenos Aires, en un contexto de fuerte competencia externa y retracción del mercado interno.