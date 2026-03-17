Un violento episodio ocurrido en la ciudad de Lobos generó conmoción luego de que un hombre fuera acusado de golpear con un rebenque a tres chicos de 12 años que habían ingresado a una vivienda.

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Según trascendió, el hecho comenzó cuando un grupo de menores entró a una casa aparentemente abandonada ubicada en calle Ingenieros al 1100. En ese momento fueron sorprendidos por el propietario de la vivienda, quien —de acuerdo a las primeras versiones— los habría encerrado y agredido con un rebenque.

Producto de la golpiza, uno de los chicos terminó con el brazo fracturado, mientras que otro sufrió una lesión en el tímpano y el tercero quedó con la espalda marcada por los golpes.

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Según informó el medio regional FM 95.5 Ramallo City , la situación también desató una fuerte discusión entre vecinos, que derivó en momentos de tensión en el lugar.

De acuerdo a lo que trascendió, el acusado habría manifestado estar cansado de los robos y daños en su propiedad, motivo por el cual reaccionó de esa manera.

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Tras el episodio, los menores fueron asistidos por personal del SAME, mientras que la causa quedó en manos de la Fiscalía de Saladillo, que dispuso el inicio de actuaciones por “lesiones en riña”.

En redes sociales también circuló la versión de que una mujer habría participado del hecho, impidiendo que los chicos escaparan durante la agresión, situación que ahora también es analizada en el marco de la investigación.