Un grupo de jóvenes fue agredido por los patovicas de un boliche platense ubicado en Camino Centenario y 511. Una de las victimas tuvo que ser hospitalizada y relató lo sucedido:

"Me llevaron para adentro y me cagaron a trompadas. Mis amigos empezaron a tirar piedras para que me suelten a mí y a un amigo mío que se llama Tobías y les pedía por favor que me dejen de pegar porque me mataban", aseguró Agustín de 16 año al medio La Nación +.

La mama de otro de los chicos contó: "Mi hijo es uno de los que se lo llevan de la parada del colectivo, dándole una piña en el pómulo y en el estómago para llevarlo al interior del boliche. Los amigos intentaron sacarlo, cosa que no lo lograron y a mi hijo me lo saca de adentro la policía".

"Por el momento, sé que detenciones no hay. Trabajando, siguen trabajando. Respuestas no tuvimos ninguna. El dueño no salió a hablar con nosotros. Cuando la policía le toma los datos, él llegó y dijo que cuando estaba en el lugar, los patovicas ya se habían ido supuestamente", expresó.

Las víctimas denunciaron la situación en la Comisaría 6° de Tolosa.