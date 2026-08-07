El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva de la licencia de conducir de un motociclista que realizaba maniobras temerarias en la vía pública y las difundía a través de sus redes sociales, poniendo en riesgo su vida y las de los demás.

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Tras las actuaciones correspondientes y el análisis del material audiovisual publicado por el propio conductor, se constató que circulaba realizando maniobras de extrema peligrosidad, entre ellas desplazarse sobre una sola rueda, zigzaguear entre vehículos y pararse sobre la motocicleta mientras se encontraba en movimiento.

Frente a estas conductas, que constituyen graves infracciones a las normas de tránsito y representan un serio riesgo para la seguridad vial, el Ministerio, a través de la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial, resolvió la inhabilitación de la licencia de conducir hasta el año 2099, en el marco de las facultades conferidas por la normativa vigente.

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“Este tipo de acciones buscan desalentar las conductas irresponsables al volante y reafirmaron el compromiso de continuar actuando con firmeza frente a quienes ponen en peligro la integridad de terceros”, remarcaron.

Asimismo, el Ministerio señaló “que la vía pública no es un espacio para realizar desafíos o maniobras peligrosas y que conducir de manera responsable es una condición indispensable para cuidar la vida de todas y todos”.

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