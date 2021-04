Juan Grabois volvió a cuestionar a la administración de Alberto Fernández, y señaló que se está decepcionando al igual que el sector que representa. En este sentido, recordó la promesa de campaña del Presidente acerca de que "los últimos iban a ser los primeros", y al respecto sostuvo que "eso no pasó, porque hay tres millones de nuevos pobres en el país".

En este contexto, dijo que hay dinero en las arcas del Estado. "Es mentira que no haya plata", y se refirió al pago al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al respecto, se refirió al Ministro de Economía Martín Guzmán, de quien dijo que es un hombre probo y capacitado, pero que "le falta calle y formación política".

"Lo que sucedió en Argentina fue una estafa, una estafa violatoria de los propios estatutos del FMI, una estafa que tuvo como partícipe necesario a Mauricio Macri, desde luego, pero que no se podía haber llevado a cabo sin la participación del organismo", dijo Grabois en declaraciones televisivas.

Y añadió: "Nosotros no podemos pagar la deuda. No lo podemos hacer sin queremos combatir los índices de miseria que hay en la Argentina. Argentina tiene que patear el tablero y tiene que plantear internacionalmente que acá hubo una estafa y llevarse puesto al FMI. Son peleas que hay que decidir si darlas o no. Hay alternativas, digamos más conciliadores, que es plantear plazos muy largos (para pagar), pero ir pateando para adelante la cosa no tiene ningún sentido, porque no resuelve los problemas de hoy ni va resolver los problemas de mañana".

"La posición de Martín Guzmán es una posición más técnica de lo que representa el FMI en la historia argentina al menos", concluyó.