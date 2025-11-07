Grabois contra Galperin por pedir que regulen a la competencia de Mercado Libre: "Es libertario cuando le conviene"
"Llega la competencia contra la que no puede competir y se terminó el mercado libre, se convierte en proteccionista. Es el modus operandi de las oligarquías coloniales", lanzó el Diputado electo contra el reconocido empresario.
“Galperin es libertario cuando le conviene. Se olvida de todos los que arruinó con su abuso de posición dominante. Llega la competencia contra la que no puede competir y se terminó el mercado libre, se convierte en proteccionista. Es el modus operandi de las oligarquías coloniales”, afirmó Juan Grabois en redes sociales.
Y añadió: “Quieren toda para ellos. Bienvenidos a Galperonia”.
Las declaraciones de Grabois tuvieron lugar después de que trascendiera que la empresa Mercado Libre solicitó al Estado que regule a la competencia, principalmente a Temu y Shein.
A su vez, Grabois señaló: “Dicho esto, la apertura indiscriminada de importaciones sin criterio es un desastre. De la Serna como presidente de MELI podría escuchar a los trabajadores textiles y aprovechar su posición de poder en defensa del conjunto de los que quieren producir y vivir dignamente en este país”.
