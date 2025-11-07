“Galperin es libertario cuando le conviene. Se olvida de todos los que arruinó con su abuso de posición dominante. Llega la competencia contra la que no puede competir y se terminó el mercado libre, se convierte en proteccionista. Es el modus operandi de las oligarquías coloniales”, afirmó Juan Grabois en redes sociales.

Y añadió: “Quieren toda para ellos. Bienvenidos a Galperonia”.

Las declaraciones de Grabois tuvieron lugar después de que trascendiera que la empresa Mercado Libre solicitó al Estado que regule a la competencia, principalmente a Temu y Shein.

A su vez, Grabois señaló: “Dicho esto, la apertura indiscriminada de importaciones sin criterio es un desastre. De la Serna como presidente de MELI podría escuchar a los trabajadores textiles y aprovechar su posición de poder en defensa del conjunto de los que quieren producir y vivir dignamente en este país”.

