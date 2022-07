"El pueblo no puede esperar. ¿Por qué no pueden esperar los mercados? Que no quepa la menor duda de que va a haber quilombo", lanzó Juan Grabois en declaraciones televisivas, ya definitivamente distanciado de la Presidencia de Alberto Fernández.

Y añadió: "La gente soportó la pandemia, soportó al macrismo, esperamos alguna señal de este gobierno, y cuando cambió al Ministro de Economía dijimos: 'Ahora viene un proceso redistributivo'. No dijeron una palabra. Sale la señora (Gabriela) Cerruti, que no sabe si Jujuy queda en la Argentina o en otro país, (a manifestarse contra el Salario Básico Universal). No conocen el país porque no salieron de la General Paz. No tienen sensibilidad. Me da bronca que no entiendan que la gente la está pasando mal".

"No entienden el nivel de crisis social que existe en Argentina, y no la entienden porque el pueblo se la viene fumando. Pero esto no va a durar mucho", alertó Grabois.

En este sentido, desafío: "Se acabó el tiempo de las propuestas, se viene el tiempo de las protestas".