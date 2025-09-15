Grabois propuso el "impuesto Karina” a las grandes fortunas, un nuevo gravamen a la riqueza del 3%: Caputo lo cruzó
El dirigente social y candidato de Fuerza Patria a Diputado Nacional dijo que trabaja en un proyecto para que realicen un aporte "permanente" quienes más tienen. El Ministro de Economía de Javier Milei le contestó: "Nosotros vamos a seguir bajando impuestos, porque es la única forma de hacer crecer el empleo".
Grabois propone el impuesto “Karina” a las grandes fortunas, un nuevo impuesto a la riqueza: Quienes tengan declarados más de US$10 millones pagarían el 3%; hasta US$5 millones, 2%, y hasta US$2,5 millones, 1%.
En este marco, en declaraciones radiales dijo que se trata de reflotar aquel gravamen a las grandes fortunas que se impulsó en pandemia de manera extraordinaria, pero ahora de modo permanente.
El Ministro Luis Caputo salió al cruce: “Nosotros vamos a seguir bajando impuestos, porque es la única forma de hacer crecer el empleo y la economía de manera sostenida en el largo plazo”.
