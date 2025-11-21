Grabois "Si Trump recibe al comunista Mamdani, ¿Milei no podría recibir al soviético Kicillof?"
De una manera bastante particular, el dirigente social y Diputado Nacional electo le pidió al Presidente que reciba al Gobernador bonaerense: "Hay que resolver problemas de 17 millones" de personas.
“Si (Donald) Trump recibe al comunista (alcalde electo de Nueva York, Zohran) Mamdani este viernes en la Casa Blanca... ¿(Javier) Milei no podría recibir al soviético Kicillof en la Casa Rosada? Son cuestiones básicas de la democracia”, expresó Juan Grabois trazando un paralelismo con Norteamérica.
No obstante, destacó: “La diferencia es que Estados Unidos tiene un Presidente y Argentina tiene un bufón”.
En este marco, subrayó: “No es una visita social, hay que resolver problemas de los 17 millones de bonaerenses”.
Desde hace meses Milei se niega a recibir a Kicillof; de hecho, en las reiteradas convocatorias a los gobernadores, el mandatario provincial siempre ha sido relegado.
