El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Juan Grabois afirmó que Axel Kicillof debería ser el candidato presidencial del peronismo en 2027 si Cristina Fernández de Kirchner no se presenta a competir por la Casa Rosada.

Ads

Durante una entrevista en Radio Con Vos, el dirigente sostuvo que el gobernador bonaerense es la única alternativa posible dentro del espacio en ese escenario y descartó otras opciones para encabezar una eventual fórmula electoral.

“Si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel. O sea, cualquiera que piense otra cosa está delirando”, expresó Grabois al referirse a la discusión sobre el liderazgo del peronismo de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Ads

"Axel es un actor fundamental de este momento histórico, estoy seguro de que le puede ganar a Milei" Juan Grabois fue contundente sobre quien debe conducir el peronismo: "Si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel. Cualquier otra cosa es un delirio total". ▶️Mirá la entrevista completa en el canal de YouTube de Radio Con Vos. — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) October 10, 2026

Grabois descartó otras alternativas

El referente de Patria Grande insistió en que, ante una eventual ausencia de Cristina Kirchner en la competencia electoral, Kicillof sería el principal nombre para representar al peronismo.

“Es un delirio total. Si no es Cristina, es Axel, es el único que existe. No podés inventar un Uñac, todo eso es un delirio, no va a suceder”, manifestó, en alusión a la posibilidad de impulsar otras figuras dentro del espacio.

Ads

De esta manera, Grabois dejó en claro su postura sobre la sucesión del liderazgo opositor y se pronunció en favor del mandatario bonaerense como alternativa presidencial, aunque condicionó esa posibilidad a que la expresidenta no sea candidata.

La discusión sobre cómo condicionar una candidatura

Más allá de señalar a Kicillof como eventual postulante, el diputado también planteó interrogantes sobre las condiciones políticas que deberían acompañar esa candidatura.

Ads

“Esa es nuestra posición. Ahora, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Cómo se condiciona eso para que no termines en un flan?”, preguntó durante la entrevista.