La Cámara Federal de Casación anuló el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y dispuso que la causa en la que está acusado por abuso sexual y desobediencia vuelva a la etapa de juicio oral.

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Además, el tribunal restituyó a Melody Rakauskas, exsecretaria privada del jefe comunal y denunciante del caso, su rol de querellante, revirtiendo una decisión que la había apartado del proceso.

La decisión, tomada por mayoría en la Sala 3 de Casación con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días, dejó sin efecto la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 que, en febrero, había separado a Rakauskas de su rol de querellante y sobreseyó a Espinoza por “falta de acción”.

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Tras conocerse el fallo, Rakauskas expresó su satisfacción a través de las redes sociales y celebró la resolución judicial. «¡SE VUELVE A JUICIO Y ME DEVOLVIERON MI ROL DE QUERELLANTE en la causa Espinoza por abuso sexual y desobediencia! La emoción, lágrimas y mezcla de emociones por volver a creer en la Justicia pese a todo es enorme«, escribió.

SE VUELVE A JUICIO Y ME DEVOLVIERON MI ROL DE QUERELLANTE en la causa Espinoza por abuso sexual y desobediencia (24074/21 CC ) ! La emoción, lágrimas y mezcla de emociones por volver a creer en la justicia pese a todo es enorme !

“Gracias inmensas al flamante Dr. Ignacio Barrios… — Melody rakauskas (@m_rakauskas_) July 17, 2026

La denunciante también agradeció a su abogado y a los magistrados que intervinieron en la resolución. “Gracias inmensas al flamante Dr. Ignacio Barrios. Gracias a los dos jueces que fueron neutrales y justos e hicieron cumplir la ley”, sostuvo, al considerar que la decisión representa un paso importante en el avance de la causa.

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En un segundo mensaje, Rakauskas cuestionó el accionar de la defensa del intendente y denunció haber sido víctima de maniobras de hostigamiento durante los últimos años. Además reiteró el agradecimiento al equipo jurídico “por acompañarme en este duro momento donde vuelven a revictimizarme, donde tuve que volver a ver cómo mentían en mi cara con falsas declaraciones”.

Rakauskas aseguró que durante cinco años sufrió persecuciones y apuntó contra distintos organismos estatales. “¿Por qué no cuentan cómo me mandaron a atacar estos cinco años usando y abusando hasta de las herramientas del Estado, Espinoza, su municipio y sus secuaces pagos? ¿Cuántas víctimas y cuántos años más tenemos que esperar los argentinos para que la Justicia actúe y deje de proteger a los victimarios?”, expresó.

La denuncia contra Espinoza fue presentada en 2021 por Rakauskas, quien lo acusó de haber abusado de ella en su casa, durante una reunión fuera del horario laboral. El cargo de desobediencia se debe a que, pese a la restricción de acercamiento impuesta, Espinoza habría contactado a Rakauskas por teléfono para pedirle que retirara la denuncia.