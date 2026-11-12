Gran exposición de los talleres culturales de San Fernando
El Municipio prepara una muestra al aire libre de sus más de 200 Talleres Culturales que podrá disfrutarse en la Plaza Mitre el sábado 14 de noviembre entre las 15.00 y las 22.00, en un evento gratuito y familiar. Habrá stands de los trabajos realizados durante el año por miles de vecinos, y un escenario mayor para música y danza.
La “Expo Talleres Culturales” del Municipio de San Fernando, con la presentación de miles de vecinas y vecinos que participan en más de 200 clases gratuitas que cada año se ofrecen en distintos Centros Culturales a lo largo de la ciudad, se realizará este sábado próximo en la Plaza Mitre, de Madero y Constitución.
Habrá numerosos stands para mostrar producciones artísticas y artesanales, manualidades, gastronomía, estética personal, diseño de indumentaria y, en un escenario mayor, música y distintos tipos de danza.
Tejido, cotillón, bijouterie, corte y confección, encuadernación, rock, salsa, folklore, cocina, panadería, peluquería, manicuría, yoga, zumba, kokedamas, y muchísimas otras disciplinas serán protagonistas para el disfrute de las familias, gracias a lo elaborado durante el 2026 por miles de sanfernandinos que orgullosamente mostrarán su progreso en los artes y oficios que más les gusta desarrollar, se informó oficialmente.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión