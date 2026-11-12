La “Expo Talleres Culturales” del Municipio de San Fernando, con la presentación de miles de vecinas y vecinos que participan en más de 200 clases gratuitas que cada año se ofrecen en distintos Centros Culturales a lo largo de la ciudad, se realizará este sábado próximo en la Plaza Mitre, de Madero y Constitución.

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Habrá numerosos stands para mostrar producciones artísticas y artesanales, manualidades, gastronomía, estética personal, diseño de indumentaria y, en un escenario mayor, música y distintos tipos de danza.

Tejido, cotillón, bijouterie, corte y confección, encuadernación, rock, salsa, folklore, cocina, panadería, peluquería, manicuría, yoga, zumba, kokedamas, y muchísimas otras disciplinas serán protagonistas para el disfrute de las familias, gracias a lo elaborado durante el 2026 por miles de sanfernandinos que orgullosamente mostrarán su progreso en los artes y oficios que más les gusta desarrollar, se informó oficialmente.

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