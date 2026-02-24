Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los 7 participantes bonaerenses que ya entraron a la casa
Arrancó el reality más visto del país. Siete concursantes son de la provincia de Buenos Aires. San Martín, Zárate, Moreno, Tandil, Avellaneda y La Plata tienen representantes en la casa.
Comenzó Gran Hermano: Generación Dorada, la nueva edición del reality de Gran Hermano que conduce Santiago del Moro por Telefe. En la primera gala ingresaron 18 participantes con perfiles muy distintos: influencers, artistas, ex futbolistas y ex jugadores del ciclo.
Para la provincia de Buenos Aires, el dato no es menor: siete de ellos son bonaerenses, con representantes tanto del Conurbano como del interior.
🟡 Los 7 participantes bonaerenses
Ema Di Gioia (San Martín)
Tiene 41 años y es restaurador de autos. Ya participó en 2011 y vuelve por revancha. Se definió como alguien de “barrio, humildad y calle”.
Manu Ibero (Zárate)
Estudiante de abogacía. Se hizo conocido por su vínculo con una ex participante del reality. Aseguró que quiere romper estereotipos dentro de la casa.
Juani Car (Moreno)
Actor, cantante e influencer. Juan Ignacio Caruso actuó en La sociedad de la nieve y dijo que entra “a jugar y a llegar lejos”.
Daniela De Lucía (Tandil)
Coach y panelista. En redes es conocida como “la coach” y suma cientos de miles de seguidores. Prometió mostrar “luces y sombras” en el juego.
Nick Sícaro (Villa Domínico, Avellaneda)
Cantante y youtuber. Supera el millón de suscriptores en YouTube y buscará potenciar su carrera artística dentro de la casa.
Gabriel Lucero (Avellaneda)
Dibujante y creador del proyecto viral “Gente Rota”. En Instagram acumula millones de seguidores y adelantó que llevará humor negro e ironía a la convivencia.
Jenny Mavinga (La Plata)
Nació en República Democrática del Congo pero vive en Argentina desde hace 23 años y se define como platense. Es empresaria y aseguró que quiere representar a muchas mujeres.
🔵 Quiénes son los otros 11 participantes
El resto de los concursantes proviene de la Ciudad de Buenos Aires, otras provincias y países limítrofes.
Entre ellos se destacan:
- Andrea del Boca, actriz y una de las figuras más reconocidas de esta edición (Ciudad de Buenos Aires).
- Divina Gloria, actriz y cantante con amplia trayectoria (CABA).
- Brian Sarmiento, ex futbolista de Rosario, Santa Fe.
- Carmiña Masi, periodista paraguaya.
- Pincoya (Jennifer Galvarini), ex participante de Gran Hermano Chile.
- Danelik Galazan, influencer de Tucumán.
- Titi Tcherkaski, influencer de Núñez (CABA).
- Yipio (Yisela Pintos), comediante de Uruguay.
- Tomy Riguera, influencer y futbolista de Núñez (CABA).
- Lolo Poggio, actriz e influencer de Devoto (CABA).
- Eduardo Carrera, ex participante histórico del reality.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión