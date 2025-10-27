El jefe comunal de Ezeiza habló tras el revés del peronismo en las elecciones del 26 de octubre y reclamó una autocrítica profunda dentro del espacio. “La gente todavía recuerda el mal gobierno que hicimos”, reconoció.

Ads

La derrota del peronismo en las elecciones del 26 de octubre dejó fuertes repercusiones dentro del espacio. Uno de los primeros en alzar la voz fue el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, quien envió un mensaje directo a la conducción nacional del movimiento:

“Los dirigentes nacionales tienen que entender que los intendentes somos los que tenemos los votos”, advirtió.

Ads

“Es un mensaje para nuestros dirigentes nacionales, que tienen que entender que los intendentes somos los que generamos los votos. Hoy los vecinos respaldan a los gobiernos locales, a los que levantamos la basura, cambiamos la lamparita y tapamos los pozos”, enfatizó el jefe comunal.

Granados analizó al derrota electoral del 26 de octubre: “Yo creo que mucha gente se asustó. Se asustó porque todavía está muy vigente, a flor de piel, el mal gobierno que hicimos y todavía no estamos mostrando algo que vuelva a ilusionar. Que la gente diga ‘sí, sigamos acompañando al peronismo a nivel nacional’. Hoy no lo estamos logrando”.

Ads

Puede interesarte