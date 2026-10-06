La empresa Granja Tres Arroyos, que supo ser la mayor avícola de la Argentina, cerró sin acuerdo la última instancia de negociación con el gremio y dejó firme los 1.250 despidos en sus plantas ubicados en provincia de Buenos Aires.

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La definición llegó luego del vencimiento de la conciliación obligatoria entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) que había dictado el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, sin que las partes lograran una salida.

La empresa, que solicitó la apertura de su concurso preventivo hace menos de un mes, ratificó las desvinculaciones que había comunicado a comienzos de septiembre, unos 700 trabajadores de la fábrica de Capitán Sarmiento, 50 de la de Pilar y 500 de Esteban Echeverría.

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La compañía justificó la decisión en “la necesidad de adecuar la estructura a la actividad efectivamente disponible y preservar la continuidad de la explotación”, rechazó las denuncias de vaciamiento y atribuyó parte de sus dificultades financieras a la afectación de fondos y cobranzas vinculadas con obligaciones anteriores a las presentaciones concursales.

Asimismo, planteó que, más allá del vencimiento de la conciliación obligatoria, “las empresas mantienen su disposición al diálogo para evaluar alternativas viables que permitan atender la situación de los trabajadores y sostener la continuidad de la actividad, sin asumir obligaciones adicionales carentes de respaldo ni renunciar a las posiciones expuestas”.

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Por su parte, representantes sindicales afirmaron que los despidos quedaron vigentes, pero hasta que no se asigne el juzgado que llevará adelante los concursos, los trabajadores no podrán acceder al pago de las indemnizaciones, que se realizarán bajo el artículo 247.