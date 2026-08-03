La firma Granja Tres Arroyos decidió suspender a la totalidad de su planta de personal (unos 300 empleados) de la localidad de La Lonja, Pilar, durante el mes de agosto, en acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

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Según informó El Diario de Pilar, los afectados tomaron conocimiento de la resolución en la mañana del último viernes, cuando desde la compañía les informaron que deben volver a su puesto de trabajo el último día hábil de agosto. Además, la medida implicará el reconocimiento del 65% de los salarios del periodo de suspensión.

“Se informa al personal de Planta Pilar que, en el marco de la suspensión de jornada laboral, desde el lunes 3 de agosto y hasta el domingo 30 de agosto de 2026, inclusive, no se desarrollarán actividades operativas ni de faena”, reza el comunicado con el que la empresa dio a conocer la decisión.

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Y agregan: “En consecuencia, durante dicho período el personal no deberá concurrir a prestar servicios, salvo que sea expresamente convocado por la Jefatura de Planta o por el área de Recursos Humanos, circunstancia que será comunicada por los canales habituales”.

Se trata de una agudización de la crisis de la compañía donde los empleados hasta el momento no percibieron los salarios de junio y julio, ni el aguinaldo. Días atrás, terminaron de percibir el sueldo de mayo, liquidado en hasta 10 cuotas. Debido a esto, muchos de los operarios se encuentran desarrollando trabajos extra para poder sostener a sus familias.

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En el mes de mayo, Granja Tres Arroyos decidió cerrar por tiempo indeterminado su planta La China en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La decisión, que sorprendió a los trabajadores, dejó en riesgo unos 950 empleos. La empresa argumentó su decisión en la crisis financiera que atraviesa desde hace años y una fuerte caída en la faena diaria, que pasó de 700.000 a 200.000 pollos.

En paralelo, la compañía avanzó en un proceso de reestructuración de pasivos por unos US$350 millones y en el rearmado de su esquema operativo de cara al futuro, tarea que lleva adelante junto con la consultora Valo Columbus.